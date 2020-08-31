Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'nun nereye gideceği merakla beklenirken deneyimli futbolcunun yeni durağı netleşti. Transfer çalışmalarını sürdüren Marsilya, geçen sezonu sarı kırmızılılarda tamamlayan Nagatomo'nun transferini bitirdi. Ligue 1 ekibi, 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer edildiğini kamuoyuna duyurdu.

"İSTİKRARLI PERFORMANSLAR ALACAĞIZ"

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas Boas, transferin ardından "Yuto, pazar günü Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız" ifadelerini kullandı.

SON MAÇI ANTALYASPOR KARŞILAŞMASIYDI

Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı.

65 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın kiralama ve bonservis dahil toplam 3.5 milyon euro karşılığında Inter'den transfer ettiği Nagatomo, parçalı formayla 65 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.