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Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı

Galatasaray ile sözleşmesini feshettikten sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Yuto Nagatomo, Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncunun transferini resmen açıkladı.

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı
31.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:41

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'nun nereye gideceği merakla beklenirken deneyimli futbolcunun yeni durağı netleşti. Transfer çalışmalarını sürdüren Marsilya, geçen sezonu sarı kırmızılılarda tamamlayan Nagatomo'nun transferini bitirdi. Ligue 1 ekibi, 33 yaşındaki sol bek oyuncusunun transfer edildiğini kamuoyuna duyurdu.

Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo, Marsilya ile anlaştı

"İSTİKRARLI PERFORMANSLAR ALACAĞIZ"

Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas Boas, transferin ardından "Yuto, pazar günü Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız" ifadelerini kullandı.

SON MAÇI ANTALYASPOR KARŞILAŞMASIYDI

Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı.

65 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın kiralama ve bonservis dahil toplam 3.5 milyon euro karşılığında Inter'den transfer ettiği Nagatomo, parçalı formayla 65 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.

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