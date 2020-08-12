Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Mario Lemina'nın yeni rotası Almanya olabilir.

Başkan Mustafa Cengiz'in tekrar kadrolarına katmayacaklarını açıkladığı Gabonlu oyuncunun menajeri ve kardeşi Kevin Lemina, Werder Bremen ile görüşmeler yaptı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

TRANSFERİ KİRALIK OLACAK

Southampton ile 2022'ye kadar kontratı olan 26 yaşındaki oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Werder Bremen'e gitmesinin gündemde olduğu belirtildi.

Lemina, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev aldı ve 1 gol attı.

"YALAN SÖYLEME, DÜRÜST OL"

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 'Teknik heyetimizin planlarında Lemina yok' açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım gelmişti.

Instagram hikayesinden bir paylaşım yapan Lemina, "Arkadaşlarıma en iyi dileklerimle, yakında görüşürüz. Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu." ifadelerini kullanmıştı.