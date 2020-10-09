G.Saray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isimin Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen ve başkan Mustafa Cengiz'in "İki kişiye eksik maaş ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım" dediği isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ve iki oyuncunun da konuyu FIFA'ya taşıdığı öğrenildi.
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Edinilen bilgilere göre Başkan Cengiz'in işaret ettiği iki isim Belhanda ve Feghouli.
İKİ İSİM DE KONUYU FIFA'YA TAŞIDI
Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, ekim ayına kadar tüm takıma ödemeleri yaptıklarını söyledi. Takımda sadece 2 kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren Cengiz, bu iki futbolcunun yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi.
Bu 2 isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA'ya taşıdı.