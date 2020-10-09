Galatasaray'da yüzde 15'lik indirim talebini kabul etmeyen iki isim Belhanda ve Feghouli

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı. Edinilen bilgilere göre Başkan Cengiz'in işaret ettiği iki isim Belhanda ve Feghouli.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen'in anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, ekim ayına kadar tüm takıma ödemeleri yaptıklarını söyledi. Takımda sadece 2 kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren Cengiz, bu iki futbolcunun yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi.

Bu 2 isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA'ya taşıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK