Galatasaray'da Taylan Antalyalı 2 hafta forma giyemeyecek

Galatasaray'a Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. Genç futbolcunun kasığında birinci dereceye yakın bir yırtık meydana geldiği ve tedavisinin iki hafta süreceği öğrenildi.

Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha, 1-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlanarak yerini Ryan Donk'a bırakmıştı.

Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'ın 19 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

7 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılılarla Süper Lig ve Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere toplam 7 maçta forma şansı buldu.