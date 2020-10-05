Galatasaray'da Taylan Antalyalı 2 hafta forma giyemeyecek
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Galatasaray'da Taylan Antalyalı 2 hafta forma giyemeyecek

05.10.2020 16:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:57

Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Taylan Antalyalı'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'a Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi. Genç futbolcunun kasığında birinci dereceye yakın bir yırtık meydana geldiği ve tedavisinin iki hafta süreceği öğrenildi.

Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha, 1-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlanarak yerini Ryan Donk'a bırakmıştı.

Taylan Antalyalı'nın Galatasaray'ın 19 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

7 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılılarla Süper Lig ve Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere toplam 7 maçta forma şansı buldu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı 2 hafta forma giyemeyecek
Haber Yorumları (4)
MEMET33: FATİH TERİM GİTMEZSE TAKIM DÜZELMEZ.
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ESKI GS Lİ: 7 Mac Oynamis ve Sakat Ya NAZAR VARDIR yada Antrenman i Yanlis Yapiyorlar
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AFYONLU: TAYLAN HADİ YAYLAN
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