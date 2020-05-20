Galatasaray'da son yapılan koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray Spor Kulübü, son yapılan koronavirüs test sonuçlarının tamamının negatif olduğunu açıkladı. Sarı kırmızılılar, yarın itibariyle antrenmanlara başlayacak.

20.05.2020 23:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:34

Galatasaray'da teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan son koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (20 Mayıs) yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, antrenmanlara yarın itibariyle başlanacağı belirtildi.