Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay

Galatasaray'da Fatih Terim'in sahaya inmesinin ardından dün kulüpte önemli bir gelişme yaşandı ve yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etti. Ancak kulübü yakından takip edenler için bu karar hiç de sürpriz olmadı.

Normalde ayrılık sezon sonu planlanırken iki dönem Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, süreci hızlandırarak görevini kendisi bıraktı. Peki Hasan Şaş'ı istifaya götüren olaylar neydi? İşte perde arkasında yaşananlar...

YÖNETİMDE RAHATSIZLIK VARDI

Yönetim ve camiada Hasan Şaş'a karşı bir rahatsızlık vardı. Aldığı cezalar, imza attığı olaylar nedeniyle yönetim cephesinde olumsuz görüş hakimdi. ve bu durum, devre arası Fatih Terim'e de iletildi. Ancak Terim perde arkasındaki birçok olaya rağmen futbolcu ve antrenör olarak birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş'ın ayrılığına onay vermedi. Ligin ilk maçı olan Denizli'de protokolde ettiği kavga ve aldığı ceza sonrasında Şaş görevini bırakmıştı. Terim önce istifa eden Şaş'ı vazgeçirdi, sonra tüm rahatsızlıklara karşın lig devam ederken görevden ayrılmasına asla sıcak bakmadı.

EKİPTE DEĞİŞİKLİK PLANLANIYORDU

Galatasaray'da tüm teknik ekip gibi Hasan Şaş'ın da kontratı 1 yıllıktı. Yani sözleşmesi Mayıs 2020'de sona eriyordu. ve Terim, yardımcılarının sezon tamamlanmadan ayrılmasına sıcak bakmadı. Ancak 2020-21 sezonunda teknik ekipte bazı değişimler planlanıyordu. Takımın eski oyuncusu Riera'nın da "Kovid-19 salgını olmasa, derbi sonrasında Fatih erim ile teknik ekibinde yer almak adına görüşecektim" açıklamaları bu değişimin sinyallerini veriyordu.

TOPLANTI VAR, ŞAŞ İLE DAVALA YOK

Virüsü yenen Terim, 3 Nisan'da takımla görüştü. Terim'in teknik ekipte en güvendiği isim olan Levent Şahin ile birlikte iletişim ekibi, idari personel de katıldı. Fakat Şaş ve Davala konferansta yer almadı. Yönetim son durumla ilgili teknik heyetle bir araya geldi. Evde izole olan Terim'i temsil eden isim Levent Şahin oldu. Yani bu toplantılara da Hasan Şaş ve Ümit Davala katılmadı. ve Şaş, son 1.5-2 ay içindeki gelişmeler ve dün Florya'daki izlenimleri sonrasında yeni sezon planlamasında kendisine yer olmadığı kanısına vardığı için istifa kararı aldı.

"ZATEN SON 1 AYIMIZ SONRA YOKUZ"

Ve dün Fatih Terim sahaya indi. Hasan Şaş ve Ümit Davala da idmandaydı. Ancak Şaş hem idman öncesi hem de sonrasında çok duygusaldı. Sık sık "Son 1 ayımız kaldı zaten, sonra yokuz. Bizi göremeyebilirsiniz" şeklinde ifadeler kullandı. ve Hasan Şaş, Florya'da idmana çıktıktan sonra sezon sonunu beklemeden istifa etti.

9 AYDA 2 FARKLI MESAJ

Galatasaray'da 17 Ağustos 2019'da oynanan Denizli maçında taraftarla tartışmasının ardından istifa eden Hasan Şaş, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem" ifadelerini kullanmıştı. Hasan Şaş, aradan yaklaşık 9 ay geçtikten sonra dün bir kez daha istifa etti ama bu kez isimleri anmadı... Şaş'ın dün ise yıllarca birlikte çalıştığı Fatih Terim'in adını mesajında geçirmemesi dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray da Hasan Şaş için veda mesajı paylaştı.