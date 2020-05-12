HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay

G.Saray'dan sürpriz bir şekilde istifa eden yardımcı antrenör Hasan Şaş, kulüpte kendisine bir gelecek göremediği için istifa etti. Şaş, koronavirüsü yenen Fatih Terim'in oyuncularla yaptığı görüntülü görüşmede kendisine ve diğer yardımcı antrenör Davala'ya yer vermemesinden ötürü bu fikre kapıldı.

12.05.2020 07:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:45

Galatasaray'da Fatih Terim'in sahaya inmesinin ardından dün kulüpte önemli bir gelişme yaşandı ve yardımcı antrenör Hasan Şaş istifa etti. Ancak kulübü yakından takip edenler için bu karar hiç de sürpriz olmadı.

Normalde ayrılık sezon sonu planlanırken iki dönem Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, süreci hızlandırarak görevini kendisi bıraktı. Peki Hasan Şaş'ı istifaya götüren olaylar neydi? İşte perde arkasında yaşananlar...

YÖNETİMDE RAHATSIZLIK VARDI

Yönetim ve camiada Hasan Şaş'a karşı bir rahatsızlık vardı. Aldığı cezalar, imza attığı olaylar nedeniyle yönetim cephesinde olumsuz görüş hakimdi. ve bu durum, devre arası Fatih Terim'e de iletildi. Ancak Terim perde arkasındaki birçok olaya rağmen futbolcu ve antrenör olarak birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş'ın ayrılığına onay vermedi. Ligin ilk maçı olan Denizli'de protokolde ettiği kavga ve aldığı ceza sonrasında Şaş görevini bırakmıştı. Terim önce istifa eden Şaş'ı vazgeçirdi, sonra tüm rahatsızlıklara karşın lig devam ederken görevden ayrılmasına asla sıcak bakmadı.

EKİPTE DEĞİŞİKLİK PLANLANIYORDU

Galatasaray'da tüm teknik ekip gibi Hasan Şaş'ın da kontratı 1 yıllıktı. Yani sözleşmesi Mayıs 2020'de sona eriyordu. ve Terim, yardımcılarının sezon tamamlanmadan ayrılmasına sıcak bakmadı. Ancak 2020-21 sezonunda teknik ekipte bazı değişimler planlanıyordu. Takımın eski oyuncusu Riera'nın da "Kovid-19 salgını olmasa, derbi sonrasında Fatih erim ile teknik ekibinde yer almak adına görüşecektim" açıklamaları bu değişimin sinyallerini veriyordu.

TOPLANTI VAR, ŞAŞ İLE DAVALA YOK

Virüsü yenen Terim, 3 Nisan'da takımla görüştü. Terim'in teknik ekipte en güvendiği isim olan Levent Şahin ile birlikte iletişim ekibi, idari personel de katıldı. Fakat Şaş ve Davala konferansta yer almadı. Yönetim son durumla ilgili teknik heyetle bir araya geldi. Evde izole olan Terim'i temsil eden isim Levent Şahin oldu. Yani bu toplantılara da Hasan Şaş ve Ümit Davala katılmadı. ve Şaş, son 1.5-2 ay içindeki gelişmeler ve dün Florya'daki izlenimleri sonrasında yeni sezon planlamasında kendisine yer olmadığı kanısına vardığı için istifa kararı aldı.

"ZATEN SON 1 AYIMIZ SONRA YOKUZ"

Ve dün Fatih Terim sahaya indi. Hasan Şaş ve Ümit Davala da idmandaydı. Ancak Şaş hem idman öncesi hem de sonrasında çok duygusaldı. Sık sık "Son 1 ayımız kaldı zaten, sonra yokuz. Bizi göremeyebilirsiniz" şeklinde ifadeler kullandı. ve Hasan Şaş, Florya'da idmana çıktıktan sonra sezon sonunu beklemeden istifa etti.

9 AYDA 2 FARKLI MESAJ

Galatasaray'da 17 Ağustos 2019'da oynanan Denizli maçında taraftarla tartışmasının ardından istifa eden Hasan Şaş, "Galatasaray'ıma, hocama ki adam gibi adam, Levent (Şahin) kardeşime, Ümit (Davala) kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle... Ben sevdiğime zarar vermem" ifadelerini kullanmıştı. Hasan Şaş, aradan yaklaşık 9 ay geçtikten sonra dün bir kez daha istifa etti ama bu kez isimleri anmadı... Şaş'ın dün ise yıllarca birlikte çalıştığı Fatih Terim'in adını mesajında geçirmemesi dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray da Hasan Şaş için veda mesajı paylaştı.

Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay
Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Spor
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı Spor
Manchester City'nin sahibi City Football Group, Belçika ekibi Lommel'i bünyesine kattı
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil Spor
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Spor
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti Spor
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Spor
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Koronavirüsten temizlenen Faroe Adaları'nda futbol ligleri yeniden start aldı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Samet Güzel'den yıllar sonra gelen itiraf: Aziz Yıldırım Brezilyalı Ronaldo'yla anlaştı ama Zico kabul etmedi
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Dünyanın en çekici golfçüsünden sürpriz ders! Evinden paylaştı
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Atalantalı genç futbolcu Rinaldi, beyin anevrizması sonucunda hayatını kaybetti
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'nin mesajları ifşa olduktan sonra barışmak için gönderdiği çiçekleri kabul etmedi
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Sinan Özen Cem Yılmaz Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Mayıs Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Fatih Terim'in görüşmesi etkili oldu! İşte Hasan Şaş'ı istifaya götüren olay - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 08:48:17. #1.15#
title