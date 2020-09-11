Galatasaray'da gönderilecekler listesinde bulunan Belhanda'ya 3 kulüp talip oldu

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Youness Belhanda'ya Arap yarımadasından, Almanya'dan ve Fransa'dan olmak üzere 3 kulübün talip olduğu öğrenildi.

11.09.2020 20:56 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:07

Galatasaray'ın gönderilecekler listesinde ilk sıraya koyduğu Younes Belhanda konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Sarı kırmızılıların Belhanda'nın transferi konusunda satış yetkisi verdiği William D'avila, Radyospor'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BELHANDA İÇİN 3 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ"

D'avila, "Belhada için 3 kulüple görüşme hâlindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'nda, diğeri Alman Budesliga 1, öbürü ise Fransa Lig 1 ekibi. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum" dedi.

FRANSA'YA GİDEBİLİR

William D'Avila'nın kastteği Fransız kulübü Nice oplduğu öğrenildi. Öte yandan, D'avila Galatasaray'a kiralık transferi gerçekleşen Etebo'nun, sarı kırmızılı takımda tüm beklentilere cevap vereceğini, bir an önce oynamaya başlayıp, Galatasaray'a katkı sağlamak konusunda çok arzulu olduğunu söyledi.

(Kaynak: Ajansspor)