Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek

Koronavirüs salgınının yol açtığı zararı telafi etmek amacıyla futbolculardan ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını isteyen Galatasaray, sezon sonunda yeni bir tasarruf planını daha devreye sokacak. Futbol takımının halen 68 milyon euro olan yıllık maaş bütçesini yüzde 30 indirip 50 milyon euronun altına çekmeyi hedefleyen sarı kırmızılı yönetim, 8 oyuncusuyla sezon sonu yollarını ayırıp, toplamda 130 milyon TL'yi aşkın garanti ücret yükünden kurtulacak.

TRANSFERDE YENİ DÖNEM

Maliyet ve performans kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan, Mariano, Nagatomo, kiralandıkları kulüplerden geri dönecek olan Diagne, Babel, Maicon ve takımda kiralık olarak forma giyen Seri ve Andone'ye veda edilecek. Yıllık garanti ücretleri 16 milyon 650 bin euro artı 4 milyon TL olan bu futbolcuların yerine, Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç gibi genç ve daha düşük maliyetli oyuncular transfer edilecek.

Galatasaray yönetiminin transferdeki diğer kriteri ise bonservis konusunda... Sarı kırmızılı kulüp bundan böyle sadece bonservisi elinde olan ya da kiralık gelebilecek futbolcuları kadrosuna katacak.