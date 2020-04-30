Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.

Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e iki ünite kan verildi.

PAZARTESİYE KADAR DOKTOR GÖZETİMİNDE

Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Kulübün resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada;

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır.

Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.

Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

ifadeleri kullanıldı.