Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak koronavirüs testi yapılan Cengiz'in testi negatif çıktı.