Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sarı kırmızılı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gaziantep maçını yöneten hakem Alper Ulusoy ile ilgili de "Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. 6 saniye kuralıyla ilgili UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Be sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın?" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları;

"Murphy kanunlarından biri der ki, hiçbir terslik tek başına gelmez. Bana da 3 tane terslik geldi fakat azim, irade ve doktorlarımın müthiş gayretiyle bu ses düzeyine ulaştım. İlk ameliyatın üstünden 1.5 ay oldu. İki tümör vardı. Doktorlar o kadar başarılıydı ki, bana söylemeden 3. tümörü de almışlar."

"BENİM İÇİN EN KOLAY ŞEY İSTİFA"

"Sabahtan başlayan dua zincirlerini ben duyumsadım, hissettim. Kendim, kendim olmaktan çıktım, son nefesime kadar onlar için çalışmam gerektiğine yürekten inandım. Bunu laf için söylemiyorum.Benim için en kolay şey istifa ama ben bunu yapamam. O kadar gelen var ki bana... Benim hiçbir gizli ajandam yok. Başarılı olmadığıma inandığımda giderim."

"MEYDAN ISSIZ SANMASINLAR"

"Komadan çıktım, ayıldım, bankayla ilgili soru sordum. Bunu marifet olsun diye söylemiyorum. 2. ameliyattan uyandım, bizim yöneticilere telefon ettim. İçinde bulunduğumuz süreç asla 1 saniye bile durmamamızı gerektiriyor. Yapılan 1.5 aylık işlemlerin virgülüne kadar haberim var. Taraftar endişe etmesin. Baş yok, meydan ıssız zannetmesinler. Her şeyden haberim var."

"BE SEVGİLİ ALPER ULUSOY ONU NİYE ÇALMADIN"

"66. dakikada sanırım 3-1 öndeydik. 66'dan sonra Antep'i tebrik ederim. Müthiş bir baskı kurdular üstümüzde, 10 kişi defans yapmak zorunda kaldık. Teknik heyeti, oyuncuyu eleştiremem. Burada eleştireceğim tek insan, hakem oldu. Ben bütün Türk hakemlerinin art niyet taşımadığına inanmak istiyorum ama önce Rize maçı, sonra bu maç, beni derinden yaraladı. 6 saniye kuralıyla ilgili UEFA ve FIFA'nın talimatları var. Aynı maçta rakip takım kalecisi 16-18 saniye topu tutmuş. Be sevgili Alper Ulusoy, onu niye çalmadın? Son saniye neden bir şey yarattın? Ben hakemi asla küçümsemiyorum. Antep'in attığı 2. gol, Ankaragücü maçının karbon kopyası. Orada iptal edildi, burada verildi."