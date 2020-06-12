Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz haftalarda mide ve neyin ameliyatı olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bazı basın-yayın organlarında yer alan söz konusu haberlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HABERLER KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"

Yusuf Günay,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılıların 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da, Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Albayrak, "Kıymetli başkanımız Mustafa Cengiz ile ilgili basında yer alan haberler gerçek dışıdır. Başkanımızın sağlığı yerinde olup kendileri evlerinde istirahat etmektedirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.