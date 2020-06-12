Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda mide ve neyin ameliyatı olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, bazı basın-yayın organlarında yer alan söz konusu haberlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HABERLER KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR"

Yusuf Günay,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadelerini kullandı.