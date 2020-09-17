Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını kazanan ilk Türk takımı oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşılaşan Galatasaray, Avrupa kupalarında 286. maçına çıktı.

Sahadan 3-1'lik sonuçla galip ayrılan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki 100. maçını kazanmış oldu.

380 GOL ATTI

Avrupa kupalarında 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

TERİM 500. MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasıyla sarı kırmızılı takımın başında teknik direktör olarak 500. resmi maçına çıktı.