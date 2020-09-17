Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. maçını ilk Türk takımı oldu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde etti ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak adını tarihe yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşılaşan Galatasaray, Avrupa kupalarında 286. maçına çıktı. Sahadan 3-1'lik sonuçla galip ayrılan sarı kırmızılılar, Avrupa'daki 100. maçını kazanmış oldu. 380 GOL ATTI Avrupa kupalarında 111 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı. TERİM 500. MAÇINA ÇIKTI Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Neftçi Bakü karşılaşmasıyla sarı kırmızılı takımın başında teknik direktör olarak 500. resmi maçına çıktı.