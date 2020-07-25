Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 eski oyuncusuyla anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar; son olarak Medipol Başakşehir'de oynayan Arda Turan, Deportivo ile sözleşmesi sona eren Emre Çolak ve Sparta Prag ile yollarını ayıran Semih Kaya ile her konuda anlaşma sağladı.

CANER ERKİN YALANLANDI

Öte yandan Galatasaray'ın, Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin'le de anlaştı iddia edilmişti ancak milli oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, çıkan haberleri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Altıparmak, "Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır." ifadelerini kullandı.