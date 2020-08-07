Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir imza geldi. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen genç forvet Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 4 yıl uzattı.

07.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:51

Galatasaray altyapısının önemli isimlerinden olan Ali Yavuz Kol, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini uzattı.

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Kontratı 2021 yılında sona erecek olan 19 yaşındaki forvetin yeni sözleşmesi 2023/24 sezonunun bitmesiyle sona erecek.

GEÇTİĞİMİZ YILKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda geçiren Ali Yavuz, çıktığı 27 maçta 9 gol atıp 2 de asist yaptı.