Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir imza geldi. Sarı-kırmızılılar, altyapısından yetişen genç forvet Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 4 yıl uzattı.
07.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:43
Galatasaray altyapısının önemli isimlerinden olan Ali Yavuz Kol, sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesini uzattı.
Kontratı 2021 yılında sona erecek olan 19 yaşındaki forvetin yeni sözleşmesi 2023/24 sezonunun bitmesiyle sona erecek.
GEÇTİĞİMİZ YILKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda geçiren Ali Yavuz, çıktığı 27 maçta 9 gol atıp 2 de asist yaptı.