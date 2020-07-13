Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Semih Kaya, Sparta Prag'la yollarını ayırdı

Sparta Prag, milli futbolcu Semih Kaya ile yollarını ayırdığını açıkladı. Çekya temsilcisi, resmi açıklamada 29 yaşındaki oyuncuya bugüne yaptığı katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

ADRES YENİDEN GALATASARAY OLABİLİR

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile 4 lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Oyuncunun ismi yeni sezon için yeniden Galatasaray ile anılıyor. Yeni yabancı sınırının ardından Türk oyunculara ihtiyaç duyan sarı kırmızılılarda savunma için adaylardan biri de hiç kuşkusuz Semih Kaya olacak.

2018/19'DA KİRALANMIŞTI

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.