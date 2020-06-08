Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco de Gama talip oldu

Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan Wesley Sneijder hakkında Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi.

Brezilya Serie A ekibi Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı Luiz Roberto Leven'in göreve gelmesi halinde, Hollandalı eski futbolcuyu teknik heyete dahil etmek istediği belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Leven'in ilk planının, ismi Galatasaray ile de anılan Wesley Sneijder'i kulübede görmek olduğu belirtildi.

BALOTELLI VE GIOVINCO'YLA DA İLGİLENİYORLAR

Vasco da Gama'nın başkan adayının, kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan Hollandalı yıldıza yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan Leven'in, yine Galatasaray'ın gündemindeki Mario Balotelli ve Giovinco'yla da ilgilendiği öne sürüldü.

(Kaynak: Fotomaç)