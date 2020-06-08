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Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'e Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacağı iddia edildi. Hollandalı yıldızın sarı kırmızılı kulübe geri döneceği konuşuyordu.

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
08.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:45

Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri döneceği konuşulan Wesley Sneijder hakkında Güney Amerika'dan flaş bir iddia geldi.

Brezilya Serie A ekibi Vasco da Gama'nın yeni başkan adayı Luiz Roberto Leven'in göreve gelmesi halinde, Hollandalı eski futbolcuyu teknik heyete dahil etmek istediği belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Leven'in ilk planının, ismi Galatasaray ile de anılan Wesley Sneijder'i kulübede görmek olduğu belirtildi.

BALOTELLI VE GIOVINCO'YLA DA İLGİLENİYORLAR

Vasco da Gama'nın başkan adayının, kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan Hollandalı yıldıza yardımcı antrenörlük teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan Leven'in, yine Galatasaray'ın gündemindeki Mario Balotelli ve Giovinco'yla da ilgilendiği öne sürüldü.

(Kaynak: Fotomaç)

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