Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramında neler yapılır?

"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinmekte. Önemi ve amacı ile Gadir Hum Bayramı bütün güzellikleri haberimizde.

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Alevi inancına göre en büyük bayram olarak kabul edilir. Gadir Hum Bayramı, Hz Muhammed'in Hz. Ali'yi halefi olarak tayin ettiği gündür. Bu sebeple bu gün bayram olarak kabul edilir.

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Her yıl değişen tarih ile birlikte Hicrî Zilhicce ayının 18'inde kutlanır. Gadir Hum Bayramı bu yıl 7 Ağustos cuma gününe denk gelmektedir. Alevi inancına göre en büyük bayram olarak kabul edilir.

GADİR HUM BAYRAMINDA NELER YAPILIR?

Gadir Hum Bayramı sevgi, bereket ve ibadet günüdür. Bu bayramı kutlayanlar oruç tutar, Hz. Ali'yi ziyaret eder, namaz kılar ve birbirleri ile semalaşır.