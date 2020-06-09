Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ve sevgilisi Fanny Neguesha, yeni bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda futbol topuyla hünerlerini sergileyen Neguesha'nın yaptığı hareket Beşiktaş'ın eski futbolcusu İlhan Mansız'ın Brezilya maçında Roberto Carlos'a attığı çalımı hatırlattı.

Fanny Neguesha'nın Lemina'ya meydan okuduğu bu video takipçiler tarafından ilgiyle izlendi.