G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, geçtiğimiz akşam evli sevgilisiyle Bebek'te yakalanınca büyük panik yaşadı. Ünlü kalecinin, neden "Bu fotoğraf yayınlanırsa ben biterim" dediği de anlaşıldı.

Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadın ve resmi eşinin kim olduğu ortaya çıktı. Gazetecilere ağlayarak "Fotoğrafları silin" diyen kişi, Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt...

Yurt'la boşanma aşamasında olan Arzu Hanım'ın eşini bir meslektaşıyla aldatması ise spor camiasında şaşkınlık yarattı. Kurtuluş Yurt'un eşinin meslektaşıyla karelerini görünce şoke olduğu da iddia edildi.

"BU YAPTIĞININ KARŞILIĞI OLACAK"

Ünlü kaleci, haberin çıktığı sabah defalarca aradığı Sabah Gazetesi muhabiri Gökhan Gökduman'ın telefonuna "İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak" diyerek tehdit mesajları göndermişti.

(Takvim)