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G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk'ün evli aşkıyla yakalanınca neden paniklediği ortaya çıktı. Öztürk'ün yanındaki kadının, Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı.

01.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:16

Galatasaray'ın kalecisi Fatih Öztürk, geçtiğimiz akşam evli sevgilisiyle Bebek'te yakalanınca büyük panik yaşadı. Ünlü kalecinin, neden "Bu fotoğraf yayınlanırsa ben biterim" dediği de anlaşıldı.

G.Saraylı Fatih Öztürk'ün yakalandığı sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Fatih Öztürk'ün yanındaki sarışın kadın ve resmi eşinin kim olduğu ortaya çıktı. Gazetecilere ağlayarak "Fotoğrafları silin" diyen kişi, Adana Demirspor'un kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi Arzu Yurt...

G.Saraylı Fatih Öztürk'ün yakalandığı sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Yurt'la boşanma aşamasında olan Arzu Hanım'ın eşini bir meslektaşıyla aldatması ise spor camiasında şaşkınlık yarattı. Kurtuluş Yurt'un eşinin meslektaşıyla karelerini görünce şoke olduğu da iddia edildi.

"BU YAPTIĞININ KARŞILIĞI OLACAK"

Ünlü kaleci, haberin çıktığı sabah defalarca aradığı Sabah Gazetesi muhabiri Gökhan Gökduman'ın telefonuna "İnsan değilsin. Bu yaptığının karşılığı olacak" diyerek tehdit mesajları göndermişti.

G.Saraylı Fatih Öztürk'ün yakalandığı sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

(Takvim)

G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları (11)
007: ulan ligi aşk-ı memnuya döndürdünüz beee . . .
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KİCKBOXER: ALLAH CEZANIZI VERSİN
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YAŞLI KURT: NE KARILAR VAR BE İHMMMM
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