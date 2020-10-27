G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimle yaptığı toplantıyı terk etti

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler Fatih Terim ve yönetim arasındaki krize çevrilmişti. Son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselmişti. Dün Türk Telekom Stadı'nda yönetim ile Terim bir araya geldi. Toplantıdan uzlaşma kararı çıktı ancak görüşmeler esnasında yaşanan gergin anlara ulaşıldı.

Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ile diğer yöneticiler toplantıda yer aldı.

"TERİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Kritik zirve sonrasında kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, sorun olmadığının da göstergesiydi. Resmi hesaptan "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadeleri kullanıldı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Yapılan görüşme sonrasında gözler de teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" ifadeleri ile camianın gönlüne su serpti. Terim'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Fatih Terim ile yönetim arasındaki toplantı sonrasında kulübün internet sitesinden şu açıklama geldi: "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!"

TERİM ODAYI TERK ETTİ

Kritik zirvede zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Başta oyuncuların durumu olmak üzere transferler, takımın aldığı sonuçlar gibi detaylar da görüşüldü. Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yanında Fatih Terim de isteklerini, planlarını anlatırken ortam da bir ara gerildi. Terim odadan çıktı ve daha sonra Abdurrahim Albayrak ile görüşmeye başladı.

3 MADDELİ ANLAŞMA

Sonrasında taraflar sorunları çözdü ve üç maddelik bir anlaşma sağlandı. Buna göre, Başkan Cengiz ve yöneticiler artık futbolcuları eleştirmeyecek, Fatih Terim, yönetime karşı sözler kullanmayacak ve Abdurrahim Albayrak sadece maç sonlarında açıklama yapacak.

KADIKÖYLÜ TERİM PAYLAŞIMI GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasında dün gerçekleştirilen toplantı sonrası birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Sarı kırmızılı kulüp bugün ise "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımında Trim'in Kadıköy'deki gol sevincine yer vermesi dikkat çekti.

(Kaynak: Hürriyet)