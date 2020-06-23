G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek

Cezalı oyuncuların yanı sıra sakatlıklar da boğuşan Galatasaray'a Radamel Falcao'dan kötü haber geldi. Gaziantep maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilen Radamel Falcao'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Başakşehir FK maçını kaçırması kesinleşen 34 yaşındaki futbolcunun, 30. haftadaki Trabzonspor mücadelesine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.

FORVET KALMADI

Florin Andone'nin sezonu kapatması, Falcao'nun sakatlanması ve üçüncü forvet Adem Büyük'ün de cezasının devam etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda forvet kalmadı. Bu sezon Süper Lig'de 1 gol ve 2 asisti bulunan Henry Onyekuru'nun Başakşehir maçı için forvet pozisyonunda görev alacağı tahmin ediliyor.

12 GOLE KATKI

Eylül ayında AS Monaco'dan ayrılıp Galatasaray'a transfer olan 34 yaşındaki deneyimli forvet, sarı-kırmızılılarda çıktığı 22 resmi maçta 11 gole direkt katkı yaptı. Radamel Falcao, bu maçlarda 11 gol ve 1 asistle oynadı.