G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı

Euro 2020'deki rakiplerimizden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldıkları Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçından sonra ilginç bir itirafta bulundu. Bir dönem Galatasaray'da da çalışan deneyimli çalıştırıcı,karşılaşma öncesinde gözlüğü yanında olmadığı için yanlış 11'i sahaya sürdüğünü ve Chiellini'nin yerine Acerbi'nin oynadığını belirtti.

Maçtan sonra Chiellini'nin neden yedek kaldığı yönündeki soruya "Benim hatam" diyen Mancini, "Bana maça çıkacak ilk 11'i gösterdiklerinde gözlüğüm takılı değildi ve kadronun iyi olduğunu söylediler. Bakmadan imza attım. Chiellini'nin yerine Acerbi'nin orada olduğunu fark etmedim" ifadelerini kullandı.

"BU BİR HATAYDI"

Pazartesi günü oynanacak Hollanda maçında Chiellini'nin ilk 11'de olacağını belirten Mancini ayrıca, "Savunmacı yerine kaleci seçmediğimiz için büyük bir fark oluşmadı ama bu bir hataydı" diyerek Acerbi'nin de performansını övdü.

GALİBİYET SERİSİ BOZULDU

İtalya, Bosna Hersek'in 57. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu gole engel olamazken; Sensi'nin 67. dakikada kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla İtalya'nın art arda aldığı 11 galibiyetlik seri de bozulmuş oldu.