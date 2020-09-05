G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı
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G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı

Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlük görevini üstlenen Roberto Mancini, İtalya'nın Bosna Hersek ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaştığı maçta çok konuşulan bir hata yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşma öncesinde gözlüğü yanında olmadığı için Chiellini yerine yanlışlıkla Acerbi'yi sahaya sürdüğünü söyledi.

G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı
05.09.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:28

Euro 2020'deki rakiplerimizden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldıkları Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçından sonra ilginç bir itirafta bulundu. Bir dönem Galatasaray'da da çalışan deneyimli çalıştırıcı,karşılaşma öncesinde gözlüğü yanında olmadığı için yanlış 11'i sahaya sürdüğünü ve Chiellini'nin yerine Acerbi'nin oynadığını belirtti.

Maçtan sonra Chiellini'nin neden yedek kaldığı yönündeki soruya "Benim hatam" diyen Mancini, "Bana maça çıkacak ilk 11'i gösterdiklerinde gözlüğüm takılı değildi ve kadronun iyi olduğunu söylediler. Bakmadan imza attım. Chiellini'nin yerine Acerbi'nin orada olduğunu fark etmedim" ifadelerini kullandı.

"BU BİR HATAYDI"

Pazartesi günü oynanacak Hollanda maçında Chiellini'nin ilk 11'de olacağını belirten Mancini ayrıca, "Savunmacı yerine kaleci seçmediğimiz için büyük bir fark oluşmadı ama bu bir hataydı" diyerek Acerbi'nin de performansını övdü.

GALİBİYET SERİSİ BOZULDU

İtalya, Bosna Hersek'in 57. dakikada Edin Dzeko ile bulduğu gole engel olamazken; Sensi'nin 67. dakikada kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla İtalya'nın art arda aldığı 11 galibiyetlik seri de bozulmuş oldu.

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