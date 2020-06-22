G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi

Galatasaray'a transferine bitti gözüyle bakılan Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüşüp sarı-lacivertli ekiple kesin anlaşmaya vardı. Transfer gündeminden düşmeyen oyuncunun Fenerbahçe formasını giydiği de iddia edildi.

GALATASARAY'LA PRENSİPTE ANLAŞMIŞTI

Sivasspor'dan ayrılması beklenen Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına varmıştı. Mert Hakan'ın Galatasaray'a transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak sarı-kırmızılı ekip, yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşılamadı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Galatasaray işi ağırdan alınca sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle Mert Hakan'ı ikna etti.

20 MİLYON TL DAHA FAZLA

Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında G.Saray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

FORMAYI GİYDİ

Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi. Mert Hakan, ligde Sivas formasıyla 26 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Mert Hakan Yandaş, 2019/20 sezonunda Sivasspor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol ve 4 asist kaydedip Sivas temsilcisinin bu sezon gösterdiği çıkışın en önemli parçalarından biri oldu.