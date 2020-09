G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen Rus model ve TV sunucusu Victoria Lopyreva, sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hajduk Split galibiyeti sonrasında kişisel twitter hesabından Türkçe mesaj yayınladı.

"GALATASARAY BİZİ YİNE GURURLANDIRDI"

Güzel model, "Galatasaray bizi yine gururlandırdı! Kupayı alana kadar durmak yok! Tebrikler Aslanlar. Galatasaray Made us proud tonight! Won t stop until we win the cup! Congrats Lions" şeklindeki mesajıyla temsilcimizi kutladı. Lopyreva'nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

G.SARAY İÇİN SIK SIK İSTANBUL'A GELİYOR

2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın futbol elçisi olan Victoria Lopyreva, sık sık İstanbul'a gelip Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ın maçlarını takip ediyor.

HAJDUT SPLIT'İ 2 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split'i Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 2-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.