G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu

Rus model ve TV sunucusu Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hajduk Split zaferini sosyal medya hesabında yayınladığı Türkçe mesaj ile kutladı. Lopyreva'nın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.