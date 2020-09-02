G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, Sekidika'yı denedi ancak beğenmeyip gönderdi

Galatasaraylı bir futbolcunun yolunun, sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü'den geçtiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu kupanın ikinci ön eleme turunda Azerbaycan ekibiyle eşleşmişti.

Cim Bom'un kadrosunda bulunan Jesse Sekidika, buraya transfer olmadan önce Neftçi tarafından bir süre denendi. Galatasaray'a bu yılın ocak ayında imza atan Nijeryalı oyuncunun, geçtiğimiz yılın ocak ayında ise Azeri ekibine transfer olmanın eşiğinden döndüğü tespit edildi. Genç futbolcu, Neftçi Bakü'nün 2019 Ocak'ında Antalya'da gerçekleştirdiği kampa katıldı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Sekidika burada siyah-beyazlı ekiple antrenmanlara çıktı, Rumen ekibi Gaz Metan ile yaptıkları hazırlık maçında Neftçi formasıyla oynadı. Bir süre denendiği kampta beklentileri ise karşılayamadı. Neftçi'de dönemin teknik direktörü Roberto Bordin tarafından performansı beğenilmeyen oyuncunun bu yüzden transfer edilmediği belirtildi.

(Milliyet)