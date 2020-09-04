Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi

Hollanda'da Meerkerk'in 2. takımı ve Groot-Ammers'in 3. takımı arasında oynanan maçta garip bir olay yaşandı.

Karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan bir oyuncunun koronavirüs testi sonuçlanmadan oynadığı devre arasında ortaya çıktı. Devre arasında futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu öğrenilince hakem maçı iptal etti.

"SUİSTİMAL VE SORUMSUZLUK"

Hollanda Futbol Federasyonu'nun oyuncuya "Suistimal ve sorumsuzluk" nedeniyle 2 ay boyunca maçlara ve idmanlara çıkamama cezası verdiği öğrenildi.

SAVUNMA YAPMA HAKKI VAR

Bu gelişme, Hollanda'nın spor medyasında geniş yer bulurken 2 ay uzaklaştırma alan oyuncunun 3 gün içinde savunma yapma hakkı olduğu da belirtildi.

(Sporx)