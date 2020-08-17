Pamukörenspor forması giyen Burak Can Öner, babasının tabancasıyla intihar etti

Aydın'da kendi canına kıyan genç futbolcunun ölüm haberi spor camiasını şoke etti. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 25 yaşındaki futbolcu ve yardımcı antrenör Burak Can Öner babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamını sonlandırdı.

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından Pamukörenspor'da forma giyen aynı zamanda yardımcı antrenör olan Burak Can Öner'in babasına ait Kuyucak'ın kırsal Horsunlu Mahallesi'ndeki, 2 katlı binanın altındaki su tesisatçısı ve hırdavat malzemeleri satışı yapılan dükkandan saat 09.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Çevredekiler durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese giden ekipler, Burak Can Öner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORDU

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Burak Can Öner'in babasının ruhsatlı tabancasını başına dayayarak ateşleyip, intihar ettiği belirlendi.

POLİS NEDENİ ARAŞTIRIYOR

Burak Can Öner'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, Burak Can Öner'in intihar nedenini araştırıyor.