Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında Mete Kalkavan ve Kasımpaşa - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
2 EKİM CUMA
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus
3 EKİM CUMARTESİ
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
4 EKİM PAZAR
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır