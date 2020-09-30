Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

30.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:18

Süper Lig'in 4. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında Mete Kalkavan ve Kasımpaşa - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 4. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 EKİM CUMA

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Fırat Aydınus

3 EKİM CUMARTESİ

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

4 EKİM PAZAR

13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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