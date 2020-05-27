Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? Fulden Uras filmleri ve albümleri!
Uzun zamandır göğüs kanseri tedavisi gören Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Yaşanan gelişme sonrası Fulden Uras kimdir ve Fulden Uras kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi.
Uzun süredir kanserle mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, dün apar topar ameliyata alındı. Peki, Fulden Uras kimdir? Fulden Uras kaç yaşında? İşte, Fulden Uras filmleri ve albümleri!
FULDEN URAS KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Haziran 1968
Kaç yaşında: 51yaşında
Nereli: İstanbul
1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de "assolist" olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.
Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yapmaktadır.
STÜDYO ALBÜMLERİ
• Belliydi Zaten (1995)
• Bensiz Olsun (2000)
• Cici (2004)
• Nelere Dayandı Bu Yürek (2006)
• On (2009)
FİLM VE DİZİLERİ
2000 Çember / Yıldız
1993 Ana Yüreği /Gül /Televizyon dizisi
1992 Yalnızız Meral / Televizyon dizisi
1991 Dağ Çiçeği / Sinema Filmi
1991 Umutsuz Yollar / Sevgi / Sinema Filmi
1990 Kan Su Gibi Akacak / Bende Silah Konuşur / Sinema Filmi
1990 Kanımdaki Şeytan / Sema / Sinema Filmi
1990 Mağrurlar/Yaralı Kalp / Funda / Sinema Filmi
1990 Yalı / Şermin / Sinema Filmi
1990 Yalnızlar / Nazlı / Televizyon dizisi
1990 Üç Arkadaş / Konuk Oyuncu / Sinema Filmi
1989 İlk Aşk / Televizyon Dizisi
1989 Kilyos Cinayeti / Kumsaldaki Kadın / Televizyon dizisi
1988 Canım / Sinema filmi
1988 Gemileri Yakmak / Televizyon dizisi
1988 Kara Zindan / Ayşe / Sinema Filmi
1988 Kırmızı Fistan Mor Kadife /Sinema Filmi
1988 Kızın Adı Fatma / Fatma / Televizyon dizisi
1988 Tek Başına / Fulden / Sinema Filmi
1988 Yaşarken Ölmek / Hemşire Elmas / Televizyon Dizisi
1987 Asılacak Adam/Televizyon dizisi
1987 Aşığım Aşık / Suna / Sinema filmi
1987 Benim için Ağlama / Televizyon dizisi
1987 Benimsin / Fulya / Sinema Filmi
1987 Gönülden Gönüle / Nermin / Televizyon dizisi
1987 Hafız Yusuf Efendi / Nermin / Sinema Filmi
1987 Ortak / Fulden / Televizyon Dizisi
1987 Serbest Kürsü Hüsnü/Cici Kızlar / Televizyon dizisi
1987 Son Yüz Elli Metre / Sinema filmi
1986 Ölüm Avcısı / Televizyon dizisi
1986 Öldüren Dakikalar/Deniz / Gül/ Sinema filmi
1986 Hatıram Olsun / Sinema filmi
1986 Ah Bu Kadınlar / Sinema Filmi