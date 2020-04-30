Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi

Bursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen ve gözaltına alınan kadın, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 392 lira ceza kesilerek serbest bırakıldı.

30.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:18

Bursa'da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı ve koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen yol kenarlarında fuhuş pazarlığı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, dün gece operasyon düzenledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Operasyonda fuhuş yaptığı iddia edilen 1 kadın gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan kadına, koronavirüs tedbirleri kapsamında 392 lira ceza uygulandı.