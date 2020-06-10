Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde rampadan inerken freni boşalan sondaj kamyonu 2 evin duvarına çarptıktan sonra bir eve girdi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

10.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:48

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sondaj kamyonunun eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Bayraktepe Mahallesi'nde İsrafil A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kontrolden çıkan sondaj kamyonu, fındıklıktan devrilip kömürlüğü yıktıktan sonra bir eve çarparak durabildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Ruhinaz Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mutlu'nun cesedi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ İLE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA KURTARILDI

Ekipler, araç altında kalan yaralı Elifnaz Mutlu (10) ile kamyonda sıkışan sürücüyü de uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hendek Devlet Hastanesine götürüldü.