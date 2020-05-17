Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Trabzonspor'un 20 yaşındaki genç yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa'dan Nice kulübü talip oldu.

Fransız basınından France Football'da yer alan haberde, 20 yaşındaki oyuncunun Nice'in takibinde olduğu yazıldı. Haberin detayında geçtiğimiz yaz Monaco'nun Abdülkadir Ömür için bonuslar hariç 16 milyon Euro teklif sunduğu ancak Fransız ekibinin reddedildiği hatırlatıldı.

Öte yandan bordo-mavili futbolcu, fiziği ve oyun stili açısında Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi ile Manchester City'li Bernardo Silva'ya benzetildi.

YUSUF YAZICI'YA ATIFTA BULUNULDU

Haberde Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı'ya atıfta bulunuldu. Abdülkadir Ömür'ün de Yusuf gibi Türkiye'deki herhangi bir kulübe değil yurt dışına transfer olabileceğine vurgu yapıldı.

TRABZONSPOR 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Ayrıca, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istediği aktarıldı.