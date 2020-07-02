Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı

Fransız eski futbolcu Christophe Dugarry, Griezmann-Messi arasındaki kavga ile ilgili açıklamlarda bulundu. Griezmann için, "Neden korkuyor ki? 1.50 boyunda ya da yarı otistik bir çocuk mu?" diyen Dugarry, vatandaşının Messi'ye yumruk atması gerektiğini söyledi.

02.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:43

Barcelona'nın eski oyuncusu Christophe Dugarry, çarşamba akşamı RMC radyosunda yaptığı açıklamalarla gündem yarattı.

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Eski Fransız oyuncu, Antoine Griezmann'a sorumluluk almasını ve Lionel Messi'den korkmamasını tavsiye ederken, Arjantinli oyuncu ve otizmli insanlar hakkında ise incitici ifadeler kullandı.

"YARI OTİSTİK BİR ÇOCUK MU?"

Griezmann için, "Neden korkuyor ki? 1.50 boyunda ya da yarı otistik bir çocuk mu?" diyen Dugarry, "Bir süre sonra erkek olduğunu göstermek zorunda. Bir problem varsa, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmak zorunda ve açıkçası Messi'yle bir problemin olduğunu söyleyebileceğimiz bir yıl oluyor" şeklinde konuştu.

AÇIKLAMALARI NEDENİYLE ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklamalarına gelen tepkilerin ardından bir özür mesajı yayımlayan Dugarry, "Messi hakkındaki sözlerim için içtenlikle özür dilerim. Otizm bozukluğu olan insanları incitmek istemedim, niyetim bu değildi" ifadelerini kullandı.