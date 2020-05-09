Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

Fransa'da kulüpler yeni sezon planlamasına başladı. 28. haftada sona eren ligi yedinci sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Lyon, kadrosunu Merih Demiral ile güçlendirmek istiyor.

22 yıl sonra Avrupa kupaları dışında kalan Fransız ekibi milli stoperi listesine aldı.

4 ADAYDAN BİRİ

L'Equipe gazetesi, savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Lyon'lu yöneticilerin radarındaki 4 savunmacıdan birinin Merih Demiral olduğunu öne sürdü.

Lyon'un savunma bölgesinde eski Galatasaraylı Jason Denayer, eski Beşiktaşlı Marcelo ve eski Gaziantepsporlu Marçal da bulunuyor.

LYON'UN LIGUE 1 İTİRAZI SÜRÜYOR

Lyon transfer çalışmalarını sürdürürken lig yönetiminin 2019-20 sezonu hakkında verdiği karara da itirazını sürdürüyor.

Başkan Jean Michel Aulas, küme düşen Amiens'in imza kampanyasına ''Adalet için Ligue 1'de 22 takım'' paylaşımıyla katıldı.

Bitime 10 hafta kala 4 puan farkla son iki sırada bulunduğu için küme düşürülen Amiens, gelecek sezon Ligue 1'in 20 takım yerine 22 takımla oynanması için kampanya başlatmıştı.