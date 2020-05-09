Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor

Sezon başı Juventus'un Sassuolo'dan kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Merih Demiral, Milli Takım ve Çizme ekibinde gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Premier Lig devlerinin transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki stopere şimdi de Ligue 1 ekibi Lyon kanca attı.