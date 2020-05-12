Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Fransa İslamofobi Gözlemevi'nin Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklama ile "tükürmenin bir Ramazan ayı ibadeti olduğunu" söyleyen Fransız doktor Pascal Astagneau'ya tepki gösterdi ve bir bilim insanının bu cümleyi sarf etmesinin üzücü olduğunu belirtti.

FRANSIZ DOKTORA 'ÖZÜR DİLE' ÇAĞRISI

"Gerçek dışı bu cümle, sahibini itibarsızlaştıran ve daha da önemlisi ülkede hakim olan İslamofobi duygularını güçlendiren ve Müslüman toplumuna kötü niyetli güçlerin toplumun bir kısmını gizli amaçlarla dışlamaya çalıştığını doğrulayan provokasyondur." ifadesini kullanan Zekri, Astagneau'nun kamuoyunda Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Fransa İslamofobiye Karşı Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri

TV KANALINA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Zekri, doktorun bu sözlerine karşı Görsel İşitsel Yüksek Konseyine (CSA) konuyla ilgili girişimde bulunduğunu ifade etti.

Bu sözlerin cezalandırılması için hukuki yollara başvurabileceğine dikkati çeken Zekri, televizyon kanalını sorumluluk almaya ve doktorun sözleri yüzünden yaralanan milyonlarca Müslüman'a özür dilemeye çağırdı.