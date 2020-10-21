Fransa'da iki kadın, Pis Araplar deyip Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı

Fransa'da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.Başkent Paris'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların iki ırkçı kadın saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

"PİS ARAPLAR" DİYE BAĞIRIP SALDIRDILAR

Görgü tanıkları, olay sırasında Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.

SALDIRGANLAR "CİNAYETE TEŞEBBÜS" SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

Polisin, iki 'ırkçı' saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.